Sokağa çıkma yasağında uyuşturucuyla yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç., O.G. ve Y.İ.'nin içinde bulunduğu otomobili Cumhuriyet Mahallesi, Mehmetçik kavşağında durdurdu. Z.Ç. isimli şahsın üst aramasında 16 adet şeffaf kağıda sarılı uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Z.Ç.'ye ehliyetsiz olduğu için de 5 bin 200 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, yasağa rağmen sokağa çıkan her üç kişiye toplam bin 176 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.