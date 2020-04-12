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Adana´da evde kalanların uçurtmaları gökyüzünü süsledi

DHA

Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlar evlerinin damından yüzlerce uçurtma uçurdu. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 günlük soka çıkma yasağı ilan etti. Bu nedenle evden çıkamayan Adanalılar ise `Hayat dama sığar´ etkinliğiyle evlerinin damlarından uçurtma uçurdu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi sakinleri, sosyal medya hesabı üzerinden organize olarak, yaklaşık bin uçurtmayı Adana semalarına saldı. Etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla dolarken, renkli görüntüler oluştu....

Adana´da evde kalanların uçurtmaları gökyüzünü süsledi

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlar evlerinin damından yüzlerce uçurtma uçurdu.<br>İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 günlük soka çıkma yasağı ilan etti. Bu nedenle evden çıkamayan Adanalılar ise `Hayat dama sığar´ etkinliğiyle evlerinin damlarından uçurtma uçurdu. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi sakinleri, sosyal medya hesabı üzerinden organize olarak, yaklaşık bin uçurtmayı Adana semalarına saldı. Etkinlikte gökyüzü uçurtmalarla dolarken, renkli görüntüler oluştu.<br>Etkinlikte, üzerinde 'Hayat dama sığar' yazılı 16 metrelik uçurtma ise uzun süre gökyüzünde kaldı. 16 metrelik dev uçurtmayı yapan Muhammet Baysal, zor günleri gökyüzünü renklendirerek geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hayatın eve ve dama sığdığını göstermek istedik. Biz de buranın en büyük uçurtmasını yaptık. İnsanlara moral vermek, evde de bir şeyler yapabileceklerini göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Şu anda 2 bin ila 3 bin uçurtma uçuyor. Adana, `Hayat eve sığar, hayat dama sığar´ diyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-12 18:11:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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