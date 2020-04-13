Adana'da, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi´ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-13 10:16:42<br>

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