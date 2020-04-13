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(Görüntülü) Adana?da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi

DHA

ADANA?da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi?ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin...

(Görüntülü) Adana?da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA?da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi?ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-13 10:35:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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