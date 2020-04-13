Adana'da yasağın ardından cadde ve sokaklar hareketlendi

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının dün gece sona ermesinin ardından Adana´da ana cadde ve bulvarlarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.<br>Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı´ndan açıklandığı üzere dün gece itibariyle son buldu. Yasağın ardından Adana´da ana cadde ve bulvarlarda zaman zaman araç trafiği oluştu. İşe giden vatandaşlar ise sokakları doldurdu.<br>Sokağa çıkma yasağından önce alınan tedbirlerin uygulanacağı ve bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam edeceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-13 11:28:18<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-