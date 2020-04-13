Sokak köpekleri sürüye saldırdı Kozan'da biri kuzulu 2 koyunu telef eden köpekler bir koyunu da boğazından yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı. Biri kuzulu 2 koyunu telef eden köpekler bir koyunu da boğazından yaraladı.

İlçeye bağlı Gaziköy Mahallesinde ikamet eden Yücel ve Kemal Avan isimli vatandaşlar koyunlarını otlattıkları esnada, 6 köpeğin koyun sürüsüne saldırdığını iddia etti. Koyunlardan ikisinin telef olduğunu, birinin de boğazından yaralandığını kaydeden vatandaşlar telef olan koyunlardan birinin kuzulu olduğu belirttiler.

Olayı aktaran Yücel ve Kenen Avan isimli vatandaşlar, “Sabah saatlerinde koyunlarımızı otlatmak için dışarı çıkarmıştık. Hayvanlar 6 köpeğin saldırısına uğradılar. Köpekler dakikalar içerisinde koyunları telef ettiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başı boş köpeklerin bu şekilde hayvan sürülerine saldırması gerçekten içler acısı bir durum. Özellikle, belediyelerin hayvan ıslahı ve rehabilitasyonu konusunda daha geniş kapsamlı önlemler alması gerekiyor. Hayvan sürülerinin olduğu, hayvancılığın yapıldığı bu tür yerlerde başı boş köpeklerin sokağa salınması doğru bir şey değildir. Bugün sürüye saldıran köpekler yarın başka bir sürülere saldırabilir. Bu da biz küçük hayvancılar için büyük bir kayıptır. Bizler zor şartlar altında bu hayvanları yetiştirirken, bu tür vakalarla karşılaştığımızda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yetkililerin tenha alanlarda ve hayvancılığın yapıldığı yerlerde sokak hayvanlarının sokağa salınmaması ile ilgili olarak bir an önce çalışma başlatması gerekiyor” dediler.

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