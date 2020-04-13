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Başkan Karalar: "Hizmetlerimizle Ceyhan’ı birlikte uçuracağız"

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hizmetlerimizle Ceyhan'ı uçuracağız inşallah" dedi.

Başkan Karalar: "Hizmetlerimizle Ceyhan’ı birlikte uçuracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hizmetlerimizle Ceyhan’ı uçuracağız inşallah" dedi.
Başkan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer ile Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ceyhan Belediye binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Karalar, "Büyükşehirin desteği her zaman sizinle olacak. Şu anda korona salgınından dolayı hizmetlere ağırlık veremiyoruz ama salgından sonra aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çatalan suyunun Ceyhan’a getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimizle Ceyhan’ı uçuracağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Ayhan Barut da, “31 Mart’tan kazanılan zafere gölge düşürmek için bir takım oyunlar oynandı ancak biz bu oyunu bozduk. Kadir başkanın başlattığı hizmet seferberliği ve projeler aynı şekilde devam edecek. 1 yıldır Ceyhan’da sürdürülen üstün hizmet performansının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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