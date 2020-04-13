Kozan'da köpekler 2 koyunu telef etti

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı sürüdeki 2 koyun telef oldu.<br>Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Yücel Avan ile kardeşi Kemal Avan'ın otlattığı koyun sürüsüne 6 sokak köpeği saldırdı. Saldırıda koyunlardan ikisi telef olurken biri boynundan yaralandı. Telef olan koyunlardan birinin henüz yeni doğum yaptığı öğrenildi. Yücel ve Kemal Avan, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.<br>Öte yandan, ilçede geçtiğimiz ay, Ağlıboğaz Mahallesi'nde köpek sürüsü bir ağıla saldırarak 10 oğlağı telef etmişti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-13 13:46:39<br>

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