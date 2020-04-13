Arkadaşı merak etti, evinde öldüğü ortaya çıktı

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<br>Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hamdi Çelik (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.<br>İddiaya göre, Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'nde 4 katlı bir evin üçüncü katındaki dairede yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten arkadaşları 3 gündür telefonla aramalarına rağmen haber alamadı. Çelik'in evine gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-13 14:36:15<br>

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