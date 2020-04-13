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Karantinadaki ilçede maske ve ekmek dağıtıldı Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı

İHA

Karantinadaki ilçede maske ve ekmek dağıtıldı Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü evlerinden çıkmayan vatandaşları tek tek sosyal mesafeye uyarak ziyaret etti. Başkan Ergü, ev ev ekmek ve maske dağıttı, vatandaşların taleplerini not aldı.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, karantinaya alınan ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için çalışmalarını tüm ekipleri ile birlikte sürdürüyor.
İlçede düzenli olarak tüm mahallelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, esnaf denetimi ve vatandaş talepleri Kaymakamlık Sosyal Vefa Grubu ile birlikte vatandaşların mağdur olmadan evde kalmaları için sürüyor.
Başkan Remzi Ergü ilçede vatandaşı kapı kapı ziyaret ederek ekmek ve maske dağıttı. Vatandaşın ihtiyaç ve sorunlarını dinleyen Başkan Ergü, ilçede vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

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