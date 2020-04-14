Yardım ödemeleri sürüyor

Adana'da PTT görevlileri, yeni tip korona virüs nedeniyle yoksula verilen bin lira yardım parasını, evlerde ihtiyaç sahiplerine teslim etmeyi sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için hükümet yoksula bin lira para yardımı başlattı. İlk etapta yardım PTT şubelerine gelen vatandaşlara verilirken, buralarda oluşan insan kalabalığına virüs buluşma ihtimali olacağından bu yöntemden vazgeçildi.

PTT ekipleri bekçilerle birlikte vatandaşın bin liralık yardım parasını vatandaşın ayağına götürmeye başladı. Adana'da PTT görevlileri bütün mahalleleri sokak sokak gezerek paraları hak sahiplerine ulaştırıyor.

Bu durumdan çok memnun olan vatandaşlar ise devletin kendilerini bu kadar düşünmesinden dolayı çok mutlu olduklarını hem para yardımı yapıldığını hem de virüse karşı korumaya alındıklarını söyleyerek, "PTT görevlileri de bizim için virüs kapma riskini göze alarak çalışıyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.