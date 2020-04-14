Büyükşehir'den korona mücadelesi

Adana Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki ilçelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent merkezinde kurulan semt pazarlarında esnaf ve halka maske dağıtımı sürüyor.

Karaisalı ilçesinde dezenfekte ve zararlılara karşı ilaçlama yapan ekipler, esnafa maske dağıtımı da gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Meydan Mahallesinde maske dağıttı. Maskesiz topluma açık yerlerde bulunulmasının yasaklanmasının ardından halkın virüsten korunması ve esnafa destek amaçlı maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yüreğir Akdeniz Mahallesi ile Sarıçam Esentepe Mahallesinde kurulan semt pazarlarında hem denetim hem de maske dağıtımı yapan Büyükşehir ekipleri, halkı ve esnafı kurallara uyma konusunda uyardı. Pazar girişine konulan maske kabini ile halkın maske ihtiyacını karşılayan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak alış veriş yapması için de bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.