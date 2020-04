Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, korona virüs salgınından sonra hizmette salgın döneminin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Başkan Akay, yerel seçimin ardından 1 yıllık hizmet dönemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Belediyenin ekonomisinin geçen yıldan daha iyi olmadığını belirten Akay, gelirin yaklaşık aynı, ancak giderlerin genel artışlara paralel olarak yüzde 30 arttığına değindi. Başkan Akay, üretime odaklanarak tasarruf sağladıklarını, sağlanan kaynakla daha yaşanabilir Seyhan için hizmet ürettiklerini ifade etti.

Korona virüs salgını nedeniyle “Toplum Sağlığı” öncelikli hizmet ürettiklerini belirten Başkan Akay, “Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından acil durum ekibi oluşturduk. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İl Pandemi Kurulu kararları çerçevesinde ve paralelinde temizlik, koruma ve bilgilendirme çalışmalarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Halen, kamusal açık ve kapalı alanlarla, halkımızın araçlarının içleri, semt pazarları, dezenfekte ediliyor. Ayrıca halkımıza ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyoruz. 65 üstü yaş almışlarla kronik hastalara sıcak yemek dağıtımı ve gıda yardımı yapıyoruz. Salgın süresince insan sağlığı öncelikli olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



"Üretimde ciddi adımlar attık"

Göreve geldiklerinde ilk olarak sorunları tespit ettiklerini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin 56 ilinden büyük Seyhan’da ne kadar hizmet yaparsanız yapın, sorunlar bitmiyor. Bu nedenle “kangren” haline gelmiş sorunları aşmak, yani “Yaradaki kanı durdurmak” için çalıştık, çalışıyoruz. Biz insan gücümüze inanıyor güveniyoruz. Bu sorunları da aşacağız. Tabi bu sorunları aşmak için kaynak da gerekiyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla baktığımızda da üreteceksiniz, ürettiğinizden elde ettiğiniz geliri hakça paylaşacaksınız. Üretim konusunda belediyede ciddi adımlar attık. Belediyede “her alanda üretim” parolasıyla hareket ederek hem insan gücünü doğru kullanıyor hem ucuza üretiyor hem de ciddi tasarruf sağlıyoruz.”



"Üreten Seyhan ortaya çıktı"

Belediye başkanı seçildikten sonra ilk söylemlerinden birinin “Seyhan’a ve Seyhan’daki insan gücüne güveniyorum” olduğunu anımsatan Başkan Akay şöyle devam etti:

“Hem sosyal belediyeciliğin örneklerini uygulamak hem de belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızın var olan “İnsan Gücü”nü doğru kullanmak adına üretim atölyeleri kurduk. “Boya Atölyesi” ile artık belediyenin hizmette kullandığı boyayı dışarıdan almıyor, kendimiz üretiyoruz. Bu işi bilen kalifiye personellerle kendi atölyemizde ürettiğimiz ve kalite, satıh kapama, estetik öncelikli boyalarla başta sorumluluk alanlarımız olmak üzere, kamu binaları, devlete bağlı okullar ve ibadethaneleri kurumsal renkler dikkate alarak renklendiriyoruz. Böylece ürettiğimiz boya ile ekonomik olarak ciddi bir katma değer oluştururken, halkımıza da daha fazla hizmet etme imkanı sağlanmış oldu.”



"Personelin kıyafetini üretiyoruz"

Üretimi ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendireceklerini kaydeden Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz ‘Üreten, ürettiğini hakça bölüşen’ bir düşünceye sahibiz. Bu düşünceyle Boya atölyesi gibi, Kıyafet atölyesini de hayata geçirdik. Güvenlik, Temizlik işleri gibi personelimizin kıyafetlerini dışarıdan ihale ile alıyorduk. İşi bilen kadınlarımızın görev aldığı kıyafet atölyemizin aktif hale gelmesiyle, kıyafet alım ihalesini iptal ettik ve personelimizin kıyafetlerini kendimiz üretmeye başladık. Belediye olarak ciddi tasarruf sağladık. Üretimi her alanda yayma konusunda kararlıyız.”



"Halkı sorunlara çözüm ortağı yaptık"

Seyhan’ı halkla yönetme kararlılığını “Birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız” sloganını kullanarak deklere ettiğini hatırlatan Başkan Akay, “2020 hizmet yılı öncesi 96 Mahallemizin muhtarlarıyla görüşerek hizmet önceliklerini not ettik. Bu önceliklerin belirlenmesinde “Mahalle Meclisleri”nin de etkili olmasını sağladık. Mahalle Meclislerinin önerileri ve muhtarların talepleriyle hazırladığımız programa uygun olarak 2020 yılı hizmetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca Seyhan Kent Konseyi’nin de kozaları ve çalışma gruplarının taleplerini dikkate alacağız. Bu düşünceyi somutlaştırıp, kent konseyinden gelen önerlerle ilgili kent konseyi başkanı veya ilgilisinin meclis oturumuna davet edilerek “öneri” hakkında bilgi vermesinin önünü açtık. Halkın her kesimini ‘sorunların çözümünde ortak’ yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızla kurduğumuz bu güçlü iletişim ağını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



"Katma değeri yüksek nitelikli üretim"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üretimin önemli olduğunu ancak katma değeri yüksek nitelikli ürünler elde etmenin rekabetçi dünyada daha çok tercih edildiğini söyledi. Başkan Akay, “Yeni dünyada üretirken katma değeri yüksek ürünler elde etmemiz gerekiyor. Bunun için işi bilen “Usta”lar gerekiyor. Bu konuda biz, işi bilen “usta” personelle nitelikli üretim yapıyoruz. Üretimimizi nitelikli kılacak personelle rekabetçi ortamda avantaj sağlayacağız. Pazarlama konusunda da dayanışmayı, kooperatifçiliği ve kardeş belediyelerle işbirliğini değerlendireceğiz” dedi.



"Kırsal kalkınma için kooperatifçilik"

Halkın 4’te 3’ünün kentlerde yaşadığını vurgulayan Başkan Akay, kentlerde yaşanan sorunların kırsalda kalkınma olmadıkça çözümünün zorlaşacağını söyledi. Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Akay, “Kırsalda halkımızı kalkındırmak için kooperatifçilik gerekiyor. Ancak kooperatifçilik çok ciddiye alınmalıdır. Çünkü kooperatifçilik olmadan kırsal Kalkınmayı sağlamak mümkün değil. Kırsal kalkınma olmadığı sürece kentlerdeki sorunları çözme şansımız da yok. Ancak bir kez daha söylemek gerekiyor ki ekonomik çözüme ulaşmada en önemli faktör katma değeri yüksek ürün elde etmektir. Bu konuda ‘inovasyon ünitesi’ çalışmamız sürüyor. Kırsalda da, Kooperatif aracılığıyla halkımızın yanında olacağız.”



"Çocuklar yatağa aç girmeyecek"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Sosyal Belediyecilikte CHP’nin “Aile Sigortası” paralelinde uygulaması devam eden “Seyhan Halk Kart” ile de çocukların yatağa aç girmesinin önüne geçtiklerini belirtti. Akay, “Seyhan Halk Kart”ın içeriğini güçlendirerek, geliri olmayan ailelere maddi destek sağlıyoruz. Ailenin kadınına teslim ettiğimiz Seyhan Halk Kart ile çocuklar yatağa aç girmiyor. Ancak bizim asıl amacımız kart verdiğimiz ailelerdeki çalışabilecek bireylere meslek eğitimi vererek onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri niteliği kazandırmaktır. Kısaca amacımız balık vermekten çok balık tutmayı öğretmektir” diye konuştu.



"Hizmette salgın dönemi başlayacak"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, asfalt serme, parkbahçeler, temizlik, sağlık, spor müdürlükleri faaliyetleri, kültür sanat etkinlikleri gibi belediyenin klasik hizmetlerine değinmediği açıklamasında son olarak, salgının ardından daha önce başlayan projelerin hepsini tamamlayarak halkın hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Daha yaşanabilir bir Seyhan için hizmet kalitesini artırarak sürdüreceklerini, üretimi ve istihdamı artıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Akay, “Salgından sonra hizmette salgın dönemi kaldığı yerden devam edecek” dedi.

