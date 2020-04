Çocuklar evde sıkılmayacak Çukurova Belediyesi, 500 çocuğa 5 bin hikaye ve boyama kitabı dağıtımına başladı

Çukurova Belediyesi, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören 500 çocuğa 5 bin hikaye ve boyama kitabı dağıtımına başladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 bin kitabı sponsor My Vip Kırtasiye sahibi Ömer Akkaya’dan Atatürk Yaşam Köyünde teslim aldı. Hikaye ve boyama kitaplarını inceleyen Başkan Çetin, “Salgın dolayısıyla vatandaşlarımızın büyük bölümü evlerine kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığını düşünerek biz de belediyemiz kreşlerini kapattık. Ancak çocuklarımız evlerinde eğitimlerine devam ediyor. Şimdi de her çocuğumuza hikaye ve boyama kitaplarından oluşan 10 kitaplık set hediye ediyoruz. Çocuklarımız evde kaldıklarını süre içerisinde keyifli zaman geçireceklerdir” dedi.

Başkan Soner Çetin daha sonra bazı kreş öğrencilerini ziyaret ederek, kitaplarını evlerinde kendilerine teslim etti. Çocuklara iyi okumalar dileyen Başkan Çetin, bu sıkıntılı sürecin bir an önce atlatılması temennisinde bulundu.

Anaokulu çağındaki çocuklar için hazırlanan kitap setleri 05458730101 numaralı telefonu arayan ilk 500 kişiye verilecek.

