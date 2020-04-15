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Başkan Özgan iddialara cevap verdi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacak" "Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir"

İHA

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, hakkındaki iddialarla kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, "Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacak. Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir" dedi.

Başkan Özgan iddialara cevap verdi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacak" "Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, hakkındaki iddialarla kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, "Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacak. Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir" dedi.
Başkan Özgan, son günlerde kendisi ve geçmiş dönemde birlikte çalıştığı bazı isimler hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçmişten bugüne Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ettiğini bir şekilde kumpaslar kurularak bu bataklığa isminin çekilmek istendiğini ifade ederek, karalama kampanyaları ile sadece şahsının değil Kozan ilçesinin de adına leke getirme çabası gösterildiğini söyledi.
İddiaya konu imar durumu ile ilgili yapılan değişikliğin belediye ve kendisiyle ilgileri olmadığını resmi makamların görüş ve talepleri doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Özgan, "Son günlerde sosyal medya organlarında meclis üyeleri, belediye personelleri ve şahsımın içinde bulunduğu 27 kişi ile alakalı haberler yapıldığından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle bazı basın organlarının paylaştığı gibi bu durumun hain FETÖ/PYD ile hiçbir alakası yoktur. 2012 yılında Adana Valiliğinden, Defterdarlık, Milli Emlak Dairesi Başkanlığına oradan Kozan Kaymakamlığına oradan Kozan Mal Müdürlüğüne oradan Kozan Belediyesine gelen yazıda 'Kozan ilçesi 691 ada 1 parselde bulunan imar planında emniyet hizmet alanı olarak görülen bu arsanın, atıl durumda olması sebebiyle ekonomiye kazandırılması ve eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılması adına eğitim tesisi olarak plan tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Belediye meclisimiz bu yazıya istinaden devlete ait olan bu arsanın vasfını eğitim alanı olarak tadilat yapmıştır. Bu işlem 1 ay askıda kalmıştır. Daha sonra bu arsanın tahsisi kamu kurumlarınca 2014 yılında yapılmıştır. Şuan ise Kozan'daki bazı siyasilere yakın olan birileri tarafından yapılan kumpas şikayeti üzerine bakanlık iddianın doğru olup olmadığının araştırılması için soruşturma izni vermiştir. Yukarıda belirttiğim durumlar belgelerle sabittir” dedi.
Konunun tarihinin 2012 yılı ve 1725 Aralık’tan önce olduğunun da altını çizen Özgan, şöyle devam etti:
"Bu suçlamanın sadece Kozan Belediyesine şahsıma çalışanlarıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma karşı yapılması, yapılan suçlamanın sadece siyasi amaç ve hedefler doğrultusunda yapıldığının göstergesidir ve tamamen kötü niyetlidir. Kaldı ki söz konusu işlem bir çok kurum ve kurum amirlerinin talimatı doğrultusunda yapılmış olup, belediye sadece yetkisine giren işlemleri usulüne uygun olarak yerine getirmiştir. Sorumluğun tamamını belediyeye ve belediye başkanına yüklemeye çalışmak hukuka, ahlaka, akla ve mantığa aykırıdır.”
Söz konusu arsanın tahsisini yapma yetkisinin Kozan Belediyesinde olmadığını da kaydeden Başkan Özgan, “Tahsis 2014 yılında yapılmıştır. Yani bu arsanın tahsisini Kozan Belediyesi değil devlet yapmıştır. Bakanlık sadece iddianın doğru olup olmadığının araştırılmasına izin vermiştir. Şahsımla alakalı soruşturmada sadece 'denetleme görevini yapıp yapmadığının soruşturulması' izni verilmiştir. Bazı şer odakları nereden şahsıma ve ekibime saldıracaklarını bilememiş bu durumu kullanmıştır. Şahsımın ve arkadaşlarımın burada en küçük bir kusuru yoktur. Bununda ispatı delillerle, belgelerle sabittir. Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacaklardır. Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir” diye konuştu.

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