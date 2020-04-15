Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Adana'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.<br>Darbedilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-15 14:52:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.