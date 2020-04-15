Adana'da Gerdibi Mahallesi karantinaya alındı

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Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Gerdibi Mahallesi korona virüsle mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Aladağ ilçesi Gerdibi Mahallesinde salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.

Gerdibi Mahallesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, 112 ve 156 telefon hatlarını aramaları halinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

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