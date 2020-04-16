Otomobil refüje çarptı, sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı

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– Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarpan aracın hurdaya döndüğü kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sularında çevre yolunda 01 NN 051 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücü refüje çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada hafif şeklide yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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