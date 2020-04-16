Pet Marketçiler Derneği: Hayvanlarımızın bakımı için sokağa çıkmak zorundayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pet Marketçiler Derneği: Hayvanlarımızın bakımı için sokağa çıkmak zorundayız

DHA

Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, sokağa çıkma yasağından pet marketçilerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "İki gün boyunca hayvanlarımızın beslenmesi ve bakımları sekteye uğruyor" dedi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pet marketlere gidemeyen işletmeciler, iki gün boyunca iş yerlerinde bulunan evcil hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda zorluklar yaşadı. 'HAYVANLARIMIZIN BAKIMI...

Pet Marketçiler Derneği: Hayvanlarımızın bakımı için sokağa çıkmak zorundayız

<br>Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, sokağa çıkma yasağından pet marketçilerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini belirterek, "İki gün boyunca hayvanlarımızın beslenmesi ve bakımları sekteye uğruyor" dedi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta geçen hafta sonu 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pet marketlere gidemeyen işletmeciler, iki gün boyunca iş yerlerinde bulunan evcil hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda zorluklar yaşadı.<br>'HAYVANLARIMIZIN BAKIMI SEKTEYE UĞRADI'<br>Geride bırakılan sokağa çıkma yasağının pet markette bulunan hayvanlar için zor geçtiğini belirten Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, hayvanların düzenli olarak bakımı ve beslenmesinin sekteye uğradığını söyledi. Sokağa çıkma yasağında bazı meslektaşlarının bağlı bulundukları karakollardan izin alarak ara sıra dışarı çıkabildiklerini, ama bunun hem zaman, hem de düzen açısından yetersiz olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, şöyle devam etti:<br>"Biz isterdik ki genelgede bizim de adımız geçsin. Rahat bir şekilde hayvanlarımızın bakımını, yemlemesini yapıp, evlerimize dönebilirdik. Hayvanlarımızın belli beslenme saatleri var. Tüm hayvanlar kediler gibi tuvalet ihtiyacını kuma yapamıyor. Bundan dolayı köpeklerimizin, tavşanlarımızın ve birçok hayvanımızın günlük temizliğini yapmamız gerekiyor. Yoksa hayvanlarımız sağlık problemi yaşayabilirler. Biz sürekli hayvanlarımızı temiz tutuyoruz, sularını, yemlerini veriyoruz."<br>İlgili bakanlıklara başvurularını yaptıklarını söyleyen Kalaycıoğlu, bir sonraki sokağa çıkma yasağında kapsam dışında bırakılmak istediklerini, kesinlikle ticari bir kaygılarının olmadığını ve sadece hayvanlarının sağlığını korumak istediklerini dile getirdi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini açıklamıştı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKAnıl ATAR<br>2020-04-16 08:02:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya ...
Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı, vatandaşlar 'pet şişe' ile önlem aldı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı, vatandaşlar ...
Otomobil refüje çarptı, sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı, sürücü kazayı küçük ...
(Görüntülü) Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya ...
Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu
YEREL HABERLER Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak ...
Girdiği nehirde akıntıya kapılıp kayboldu
YEREL HABERLER Girdiği nehirde akıntıya kapılıp kayboldu
Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural ...
Adana'da Gerdibi Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adana'da Gerdibi Mahallesi karantinaya alındı
(Görüntülü) Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs şüphelisi, güvenlik ...
Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine ...
(Görüntülü) Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, güvenlik görevlilerine saldırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine ...
Başkan Özgan iddialara cevap verdi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Şer odakları her zamanki gibi amaçlarına ulaşamayacak" "Onların işi kumpas, bizim işimiz hizmettir"
YEREL HABERLER Başkan Özgan iddialara cevap verdi Kozan Belediye ...
Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı Adana'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphelisi kişi güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü
YEREL HABERLER Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa ...
Çocuklar evde sıkılmayacak Çukurova Belediyesi, 500 çocuğa 5 bin hikaye ve boyama kitabı dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Çocuklar evde sıkılmayacak Çukurova Belediyesi, 500 ...
Atanan sağlık çalışanları görev yerlerine ulaştırıldı Seyhan Belediyesi, ulaşım yardımı isteyen 6 sağlık çalışanını atandıkları görev yerlerine götürdü
YEREL HABERLER Atanan sağlık çalışanları görev yerlerine ...
29 milyonluk sahte fatura düzenleyen 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 29 milyonluk sahte fatura düzenleyen 3 kişiye gözaltı
AK Parti'den sanayi esnafına maske
YEREL HABERLER AK Parti'den sanayi esnafına maske
Doğan: "Tarımsal üretim kesintiye uğramamalı"
YEREL HABERLER Doğan: "Tarımsal üretim kesintiye uğramamalı"
E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı
YEREL HABERLER E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları ...
Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl korumalıyız Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük: "Çocuğumuzun ruh sağlığını korumak istiyorsak öncelikli olarak kendi ruh sağlığımızı korumalıyız"
YEREL HABERLER Korona salgınında çocukların ruh sağlığını nasıl ...
(Görüntülü) Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı
Adana´da cezaevinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Adana´da cezaevinden tahliyeler başladı
Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz" İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı Otobüslerle evlerine gönderilen hükümlülerden bazıları camlardan kafalarını çıkartıp "Hala tahliye edildiğimize inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi
YEREL HABERLER Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz" İnfaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X