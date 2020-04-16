Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana, polisi piyasa değeri 900 bin lira olan 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir depoda kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis, depoya yaptığı baskında 900 bin lira değerinde 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili K.Y.H. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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