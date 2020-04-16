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Polisin sosyal mesafe uyarısına vatandaştan alkış Adana polisinin, yeni tip korona virüsün vatandaşlara bulaşmaması için sokak sokak gezip sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıtmasına vatandaşlar alkışlarla destek verdi

İHA

Adana polisi, yeni tip korona virüsün vatandaşlara bulaşmaması için sokak sokak gezip sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıtırken, vatandaşlar da polise alkışlarla destek verdi.

Polisin sosyal mesafe uyarısına vatandaştan alkış Adana polisinin, yeni tip korona virüsün vatandaşlara bulaşmaması için sokak sokak gezip sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıtmasına vatandaşlar alkışlarla destek verdi

Adana polisi, yeni tip korona virüsün vatandaşlara bulaşmaması için sokak sokak gezip sosyal mesafe uyarısı yaparak maske dağıtırken, vatandaşlar da polise alkışlarla destek verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yeni tip korona virüsün vatandaşlara buluşmaması için sokak sokak gezip uyarıda bulunuyor. Polis ara sokaklara bile girerek hem vatandaşlara virüsle mücadelenin önemini anlatıyor hem de tedbirsiz dışarı çıkaranları uyarıyor. Polis ayrıca durdurduğu toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kontrolü de yaptı. Polis sokakta maskesiz olanlara da maske dağıttı. Polisin sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdiği bu çalışmasını gören çevredeki vatandaşlar da kendilerini alkışlayarak teşekkür etti. Bu arada polis ekipleri, 20 yaşındaki bir kişinin de sokağa çıktığını görüp uyararak eve gitmesini sağladı. Vatandaşlar polisin çok çalıştığını, maske bile dağıttığını, belediyenin yapması gereken görevleri bile polisin yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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