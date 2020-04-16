(Görüntülü) Polis, pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı

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ADANA'da, koronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayadan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan semt pazarlarında denetime çıktı. Pazarda koronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymayadan alışveriş yapan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca yoğunluğu önlemek amacıyla yine pazar girişlerinde bulunan görevliler, vatandaşları içeriye tek tek aldı. Belediye ekipleride maskesiz gelen kişilere maske dağıtarak ellerini dezenfekte etmelerini istediDHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-16 11:57:18<br>

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