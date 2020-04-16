Çukurova Üniversiteli bilim insanlarından umut veren açıklama “Covid-19 virüsünün çoğalma imkanını ortadan kaldıran etken madde elde ettik”

Yoğun bir çalışma içerisinde olan Çukurovalı bilim insanları, yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardı. Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığının tespit edildiğini bildiren bilim insanları, hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedefliyor.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de korona virüse karşı tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Çukurova Üniversitesinden umut vaat eden bir açıklama geldi. Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım, Prof. Dr. Sadık Dinçer, Kimya Mühendisi İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova’dan oluşan 8 kişilik araştırma ekibi 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran Çukurova Üniversiteli bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdiler.



“2,5 aydır süren yoğun çalışmamızın neticesini aldık”

Dünya genelinde yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını başladığından bugüne kadar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini bildiren Rektör Kibar, Çukurova Üniversitesinde de bu anlamda yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Üniversitemizin farklı fakültelerinden öğretim üyelerinin dahil olduğu 8 kişilik araştırma ekibimiz çalışmalarının ilk sonuçlarını almıştır. Bu çerçevede 2.5 aydır aralıksız sürdürmekte oldukları ortak çalışmaları neticesinde yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmişlerdir. Kamuoyunda açıklandığı üzere Covid19 virüsü solunum hücrelerindeki AnjiyotensinDönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir.”



“Hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedefliyoruz”

"Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edilmiştir" diyen Rektör, şunları kaydetti:

"Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve gelecek için umut vaat etmektedir. Gelinen noktada Covid19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak invivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler. Araştırma ekibimize, aylardır gösterdikleri yoğun çaba için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bilimsel çalışmaları ile gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilme gücüne sahip araştırmacılarımıza bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de desteğimiz artarak devam edecek."

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