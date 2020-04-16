Havalar ısındı, Adanalılar dışarı çıktı

<br>Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının hafta içi son bulmasının ardından havaların da ısınmasıyla, bazı vatandaşlar kentte kalabalık gruplar halinde dolaşmaya başladı. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı da görüldü.<br>Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye´de de bir dizi önlem alındı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz 10 Nisan gecesi 2 gün süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan Adana´da bu karar sonrası hafta sonu boyunca insanlar evlerine çekilmiş ve kent sessizliğe bürünmüştü. Ancak pazar gecesi yasağın son bulmasıyla birlikte havaların ısınmasını da fırsat bilen bazı Adanalılar, meydanlarda kalabalık gruplar halinde dolaştı ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşların ise maske takmadan kalabalıkta gezmesi dikkat çekti.<br>`İŞİ OLMAYAN DA ÇIKIYOR´<br>Havaların ısınmasının ardından birçok kişinin dışarı çıktığını söyleyen Eşref Oral , "İnsanlar kendi sağlıklarını düşünmüyorlar. Kendilerini geçtim, önlem almayarak toplum sağlığını tehdit ediyorlar. İşi olanın yanı sıra işi olmayan da çıkıyor. Gerekmedikçe kimse dışarı çıkmasın" diye konuştu. Banka önünde sıra bekleyen Zeynep Arlı ise sosyal mesafe kuralına ellerinden geldiğince dikkat ettiklerini ve uymayanları uyardıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-04-16 13:50:01<br>

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