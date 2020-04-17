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Evin damına baz istasyonu kurulmasına tepki

DHA

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin damına baz istasyonu kurulmak istenmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, baz istasyonunun kurulmaması için mahalleliden imza topladı. İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Yağmur Sokak'ta Durmuş Yurdaer'e ait 2 katlı evin damına özel telekominikasyon şirketi tarafından baz istasyonu kurulması için çalışmaların başlaması, mahallelinin tepkisini çekti. Evin önünde toplanan kalabalık, dövizlerle duruma tepki gösterdi. Eylem nedeniyle Yurdaer'in mahalleden ayrıldığı öğrenildi. Ağlıboğaz Mahallesi...

Evin damına baz istasyonu kurulmasına tepki

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin damına baz istasyonu kurulmak istenmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, baz istasyonunun kurulmaması için mahalleliden imza topladı.<br>İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Yağmur Sokak'ta Durmuş Yurdaer'e ait 2 katlı evin damına özel telekominikasyon şirketi tarafından baz istasyonu kurulması için çalışmaların başlaması, mahallelinin tepkisini çekti. Evin önünde toplanan kalabalık, dövizlerle duruma tepki gösterdi. Eylem nedeniyle Yurdaer'in mahalleden ayrıldığı öğrenildi.<br>Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk mahallede kalp ve kanser hastalarının da yaşadığına dikkat çekerek "İnsanların sağlığıyla oynamak kimin haddine? İlgili şirkete söyledim, çalışmaları durdurmak için Kaymakamlıktan yazı gelmesi gerektiğini söyledi. Biz de imza toplamaya başladık" dedi. <br>'ALLAH İSTEMEZSE ÖLDÜRMEZ' DEDİ<br>Emekli eğitimci Ahmet Kavlakçı, üzerinde "Ben engelliyim, benim hayatıma engel koyma" yazılı döviz ile evin önünde Yurdaer'e tepki gösterdi. Epilepsi hastası olduğu ve yüzde 50 engelli raporunun bulunduğunu anlatan Kavlakçı, doktorların kendisine sinyal ve benzeri şeylerin yasak olduğunu söylediğini, hatta araç kullanmasının dahi yasaklandığını dile getirdi. Sinirsel gerilme ve kriz geçirme ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Kavlakçı, "Şahsın arsası ile benim arsam bitişiktir. Eşim de raporlu tansiyon hastası. Bir komşumuz da tansiyon hastasıdır. Bizim ölüm riskimiz vardır. İnsaniyet namına kendisine 'Komşum yapma' dedim. 'Ben paramı alır keyfime bakarım, komşular beni ilgilendirmez, Allah istemezse öldürmez nasıl olsa' dedi. Bu çalışmanın durdurulmasını istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. <br>Kronik kalp ve tansiyon hastası olduğuna değinen Recep Karabudak ise, "Bu istasyonun kurulmasını mahalledeki kimse istemiyor. 100 metre ileriye bir tane kurmuşlardı, şimdi de buraya kuruyorlar. İkisi arasında kalıyoruz" diye konuştu.<br>Rabia Özkul da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapandıklarını ve korku içinde olduklarını aktararak, baz istasyonu kurulmasına izin veren Durmuş Yurdaer'e tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-04-17 08:43:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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