Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Bin 250 litre kaçak yakıt ele geçirildi

Adana polisi, bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis iş yerine yaptığı baskında bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ve M.A. isimli zanlılar sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.