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Adana´da 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir iş yerine yapılan baskında, 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki iş yerinde, bir TIR'ın yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği baskında, piyasa değeri 7 bin lira olan 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. H.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik...

Adana´da 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir iş yerine yapılan baskında, 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki iş yerinde, bir TIR'ın yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği baskında, piyasa değeri 7 bin lira olan 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. H.A. ve M.A. gözaltına alındı.<br>Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-17 10:55:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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