(Görüntülü) Adana?da bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA?da bir iş yerine yapılan baskında, bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki iş yerinde, bir TIR'ın yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği baskında, piyasa değeri 7 bin lira olan bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. H.A. ve M.A. gözaltına alındı.<br>Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-17 11:58:25<br>

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