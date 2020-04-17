Yumurtalık ve Karataş’ta sahil ve liman temizliği Deniz dibinden araç lastiği, trol ağ atıkları, plastik ve cam şişe çıkarıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipleri, sahil ve limanların temizlik işlerine hız verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü aralarında 2 dalgıcın da bulunduğu ekiplerle liman ve sahillerde temizlik çalışması yapıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Adana’nın sahil ilçeleri Yumurtalık ile Karataş’ta sahil ve limanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.



Denizin dibi çöp dolu

Aralarında 2 dalgıcın da bulunduğu 4 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, hem sahilleri temizliyor, hem de liman ve plaj olarak kullanılan bölgelerde, dalgıçlar aracılığıyla dipteki atıkları çıkarıyor.



Atıklar doğaya zarar veriyor

Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi de çıkaran ekipler bu yıl yeni başladıkları çalışmada en çok araç lastiği, pet ve cam şişe, trolağ atıkları çıkardı. Atıklar nedeniyle denizdeki doğal yaşamın olumsuz etkilendiği belirtilerek, vatandaşlara atıkları denizlere atmamaları çağrısında bulunuldu.

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