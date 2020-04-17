Adana’da sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi

Adana’da polis ekipleri toplu taşımada ve özel araçlarında seyir halinde olan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları konusunda denetledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara ceza kesildi.
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 il arasında yer alan Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sağlık görevlileriyle birlikte toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.
Vatandaşlara broşür ve maske dağıtan polis, sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı.
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