Adana'da cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Çağlar ÖZTÜRKCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. <br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden Adana sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlardan başka çıkan olmadı. Ekmek ya da su almak için çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyararak, evlerine döndürdü. Kentin en işlek caddeleri, sokak hayvanlarına kaldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-18 09:09:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.