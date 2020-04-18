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Kasasında sebze meyve değil otomobil taşıdı Sebze taşır gibi hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasındaki otomobil ile seyreden pikap sürücüsü, yoldaki kamyonları da sollayarak görenlere pes dedirtti

İHA

Kasasında sebze meyve değil otomobil taşıdı Sebze taşır gibi hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasındaki otomobil ile seyreden pikap sürücüsü, yoldaki kamyonları da sollayarak görenlere pes dedirtti

Adana’nın Feke ilçesinden Kozan’a seyir halinde olan bir pikabın, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasında sebze taşır gibi otomobil taşıması görenleri şaşkına çevirdi.
Adana’nın Feke ilçesinden Kozan ilçesine seyir halinde olan ve yük taşımada kullanılan 01 RT 648 pikabın kasasına tahta paletlerle araba yüklendiği görüldü. El yapımı tahta takozlar ile arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti. Kasasında 31 EY 202 plakalı Toros otomobil ile Kozan istikametine ilerleyen pikap sürücü, taşıdığı yüke ve yol açtığı riske aldırmadan yoldaki kamyonları sollayarak hızla yol alması görenlere pes dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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