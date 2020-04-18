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Vatan, millet sevdası tarih öğretmeni Berna'yı maske gönüllüsü yaptı Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne bağlı kültür evlerindeki maske üretim faaliyetine gönüllü olarak katıldı Tarih öğretmeni Berna Çatlakkaya: "Biz burada bir nevi vatan, millet hizmeti veriyoruz"

İHA

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediyesine bağlı kültür evlerinde günde 20 bin maske üretilerek vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor. Kültür evlerindeki maske üretim çalışmasına gönülle olarak iştirak eden Tarih öğretmeni Berna Çatlakkaya, "Halkımız evde kalsın diye biz burada vatan ve millet için hizmet ediyoruz" dedi.

Vatan, millet sevdası tarih öğretmeni Berna'yı maske gönüllüsü yaptı Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne bağlı kültür evlerindeki maske üretim faaliyetine gönüllü olarak katıldı Tarih öğretmeni Berna Çatlakkaya: "Biz burada bir nevi vatan, millet hizmeti veriyoruz"

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediyesine bağlı kültür evlerinde günde 20 bin maske üretilerek vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor. Kültür evlerindeki maske üretim çalışmasına gönülle olarak iştirak eden Tarih öğretmeni Berna Çatlakkaya, "Halkımız evde kalsın diye biz burada vatan ve millet için hizmet ediyoruz" dedi.
Yeni tip korona virüsün Türkiye'ye etkisi altına almasının ardından maske kullanımı da çoğu yerde zorunlu hale geldi. Bu nedenle Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, kültürevlerinde maske üreterek ücretsiz dağıtılması talimatı verdi. Bu talimat doğrultusunda 6 kültür evinde günlük 20 bin haftalık 140 bin maske üretimine başlandı. Maske üretimi için kültür evlerinde usta öğretici olarak çalışan kadınlar gönüllü oldu. Kadınların kimi el sanatları, kimi dikiş nakış, kimi ise tarih öğretmeni. Bu öğretmenler her gün 8 saat çalışarak 20 bin maske üretiyor.
Fatih Sultan Mehmet Kültürevi Sorumlusu Sadet Şeker, 6 merkezde 50 personel ile günde 20 bin maske üreteceklerini söyleyerek, "Burada paketleme işlemlerine kadar yapılıyor daha sonra belediyemizin zabıta ekipleri tarafından yardıma muhtaç aileler ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor" dedi.
El sanatları öğretmeni Nazlı Savak ise, "Yüreğir Belediyesinin başlatmış olduğu maske üretimine Yüreğir Halk Eğitim Merkezi olarak katkıda bulunuyoruz. Ben Yüreğir Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev alıyorum, mesleğim el sanatları öğretmenliği ama daha önceden terzilik olduğu için bizi görevlendirdiler bizde severek geldik çalışıyoruz" diye konuştu
Berna Çatlakkaya, ise Yüreğir Belediyesinin başlatmış olduğu maske çalışmasına tarih öğretmeni olarak destek verdiğini belirterek, "Elimizden geldiğince vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Herkesin evde kalması için biz burada maskeleri üretiyoruz daha sonra zabıta ekiplerimiz onları ihtiyacı olan kişilere ulaştırıyorlar. Daha önceden bir terzilik deneyimim yok ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben öğretmen olarak değil bir vatandaş olarak buradayım bu işi yaptığım için çok mutluyum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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