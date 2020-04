(Görüntülü) Adana'da kırmızı et tüketimi yüzde 80 düştü 

ADANA Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, koronavirüs salgınıyla birlikte kentte kırmızı et tüketiminin yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde toplu gıda tüketiminin olduğu restoran, lokanta, kafe gibi iş yerlerini kapatma kararı aldı. Restoranlar müşterilerine sadece paket ve algit sistemi üzerinden hizmet verirken, birçok iş yeri önlem amacıyla tamamen hizmet dışı kalmayı seçti. Bu tedbirler kapsamında kebabın başkenti olarak bilinen Adana?da kırmızı et tüketimi günlük yaklaşık 35 tondan 5 tona kadar düştü.<br>'DIŞARIDAN YEMEK SÖYLEME ALIŞKANLIĞI YOK'<br>Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Arslan, birçok alanda olduğu gibi kırmızı et tüketiminde de sert bir düşüş yaşandığını belirtti. Kentte 2 bin civarı toplu tüketime yönelik iş yeri olduğunu ve alınan tedbir kararlarından sonra bunların yalnızca yüzde 2?sinin açık olduğunu dile getiren Aslan, açık olan yerlerin sadece paket ve algit servisi üzerinden faaliyet gösterdiğini söyledi. Adana kültüründe kırmızı etin başköşede olduğunu kaydeden Aslan, "Yüzde 80 oranında bir düşüş var. Adana?da kırmızı et genelde kebapçılarda tüketilir. İnsanlar haklı olarak evlerinden çıkmak istemiyorlar. Bundan dolayı algit sistemi de tutmadı. Tabi Adana?da dışarıdan yemek söyleme alışkanlığı da pek yok diyebiliriz. Ayrıca süreç böyle devam ederse önümüzdeki Kurban Bayramı?nda da kırmızı et tüketiminde artış olmayacağını düşünüyorum, çünkü kurbanlıklara da talep azalacaktır" dedi.<br>'DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ'<br>Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer ise koronavirüs salgınından sonra kırmızı et tüketimindeki düşüşün azımsanmayacak bir oran olduğunu belirterek, ?Koronavirüs salgınından sonra ilk 2 hafta insanlar stok yaptığı için kırımızı et satışları artmıştı. Fakat toplu tüketim alanlarının kapatılmasından sonra bu sert düşüş yaşandı? diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-18 09:45:34<br>

