Adana'da tarım işçileri tarlalarda

Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

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<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, çalışmaya devam etti.<br>Türkiye'nin en önemli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da, sokağa çıkma yasağı dışında bırakılan tarım işçileri, sabah saatlerinde tarlara gitti. Erkenden ekime başlayan işçiler, vatandaşlar için tarlada olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-18 12:22:01<br>

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