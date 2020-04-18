Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

<br>Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sokağa çıkma yasağının ardından kentte karadan ve havadan denetimler yapıldı, vatandaşlar anonsla uyarıldı. <br>Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı üzerine Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.<br>Seyhan ilçesindeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, `Sevgili Adanalılar koronavirüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım´ anonsları yaptı. Uygulamanın, yasağın son saatine kadar süreceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-18 15:24:22<br>
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