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Suudi Arabistan’dan getirilen 171 kişi Adana’da karantinaya alındı

İHA

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana'da karantina altına alındı.

Suudi Arabistan’dan getirilen 171 kişi Adana’da karantinaya alındı

Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana’da karantina altına alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan havayoluyla Adana’ya getirilen 180 kişi havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek kent içerisindeki KYK yurtlarına götürüldü. Burada karantinaya alınan kişiler 14 gün boyunca misafir edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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