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Sözde sahra hastanesine Adana İl Sağlık Müdürlüğünden inceleme

İHA

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'yaptık' dediği bin yatak kapasiteli sözde sahra hastanesine Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.

Sözde sahra hastanesine Adana İl Sağlık Müdürlüğünden inceleme

Adana’da CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ‘yaptık’ dediği bin yatak kapasiteli sözde sahra hastanesine Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesinde Çukurova ilçesi fuar alanında kurulduğu belirtilen bin kişi yatak kapasiteli sözde sahra hastanesinin yankıları sürüyor. Fuar alanının içerisinin perdelerle bölünerek hastane yapıldığının ortaya çıkmasının ardından bugün Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri alana gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilerin içeri alınmadığı inceleme sırasında CHP Adana milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gelerek ekiplerden bilgi aldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri alandan ayrıldı. Bu sırada fuar alanının girişine ‘Sahra Hastanesi’ tabelası takılması dikkat çekti.

“Tartışmalar yersiz”
Ekiplerin gitmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Gündemde böyle bir tartışma yersiz. Biz olağanüstü bir durum oluşursa hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sahra hastaneleri birçok ülkede çadırda yapılıyor burası daha modern. Olaya Cumhurbaşkanı ve parti sözcüleri girince İl Müdürlüğü herhalde böyle bir görev azletti kendine. Şuanda bir tespit yapıldı ve notlarını alıp gittiler. Herhangi bir mühürleme olayı yoktur. Adana’yı yönetenler bir araya gelecekler böyle bir ihtiyaç hasıl ise burayı kullanacaklar. Yoksa kullanmayacaklar” diye konuştu.

“Biz sadece hazırlık yapıyoruz”
Bulut, sözde hastanenin şuanda hazırlık aşamasında olduğunu vurgulayarak, “Gerek yoksa ne mutlu bize. İnşallah gerek olmaz. Amacımız olağanüstü bir durum olursa diye hazırlık. Elimizde yeni bir yatırım yok. Biz sadece hazırlık yapıyoruz burada. Sadece burada ne var ne yok o tespit edildi. Şuanda burası daha hazırlık aşamasında. Burada belediye hazırlıklarını yapıyor sadece. Yarın burada ihtiyaç olmazsa kullanılmaz. Oradaki tıbbi malzemeler çok üst düzey malzeme değil. Sahra hastanelerinin tipik özelliği vardır oda yataktır. Buraya ne ihtiyaç var ise o gelir. O da belediyenin yetkisi dahilinde değil. Bakanlık devreye girer. Ciddi bir ekipman yok içeride. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. Bir felaket oluştuğunda sen hazırlık yapmasan daha kötü değil mi. Burası şuanda hazır. Yeni bir yapmadık. Mevcut bina değerlendirildi” ifadelerini kullandı.

“Halka hizmet bu”
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise salgının çok ciddi olduğunu kaydederek, “Allah korusun bir felaket olması halinde burası İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığın emrine verilerek kullanılabilecek bir hastane. Bunun nesi kötü. Halka hizmet bu. Dünyada çadırlarda yapılıyor, burası onlardan daha lüks. Sadece durum tespiti yaptılar. Mühürleme yok. Geldiler, gördüler çokta içeride anormal bir durum yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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