Kullandığı traktörün altında kalarak öldü

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<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Selami Ersoy (50), hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Selami Ersoy yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Ersoy, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ersoy´a ilk müdahale ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ersoy, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.<br>Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-04-18 20:38:24<br>

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