Evdeki çocuklar çikolata istedi, toplum destekli polisler getirdi

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<br>Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların istekleri İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla toplum destekli polisler tarafından karşılanıyor.<br>Kentteki çeşitli mahallelerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aileleriyle birlikte evde kalan 8 yaşlarındaki Melis, Esengül ve 10 yaşındaki İlayda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyuncak, cips ve çikolata istedi. Mesajlarında samimi ifadeler kullanan çocuklar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a da selam gönderdi. Çocukların isteklerini kırmayan Zafer Aktaş, talimat vererek isteklerin giderilmesini istedi. Toplum destekli polisler, çocukların evlerine giderek istediği ürünleri teslim etti. Sevinç yaşayan çocuklar, polis ekiplerine teşekkür etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-19 11:10:39<br>

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