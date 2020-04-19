Adana'da caddeler boş kaldı; Tarçın güneşlendi

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>Seyhan ilçesinde normal şartlarda araç yoğunluğu olan Cevat Yurdakul Caddesi'nde mahalle halkının beslediği Tarçın isimli sokak köpeği, boş caddede yatarak güneşlendi.<br>Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) tedbirleri kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Adana´da yasak sonrası ana cadde ve bulvarlar boş kalırken, yollar sokak hayvanlarına kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi´nde mahallelilerin adını 'Tarçın' koyduğu bir sokak köpeği, boş olan yolda uzun süre yatarak güneşlenmesi dikkat çekti.<br>POLİS VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİN BAŞINDA<br>Öte yandan sağlık ve temizlik çalışanları ile polisler görevlerinin başında. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Adana´da vatandaşlar evlerine kapanırken, Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülerin sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-04-19 12:45:59<br>
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