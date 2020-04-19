Çetin: "Bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokağa çıkma kısıtlamasında çalışan personellerine teşekkür ederek, “Bu sıkıntılı süreç mutlaka atlatılacak ancak sizin çalışmalarınız unutulmayacak” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu görevini yapmak üzere birimde toplanan personelle bir araya gelen Başkan Soner Çetin, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile görevinizi yapıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile görevinizin başında sıkıntısı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız ancak sizin verdiğini emekler unutulmayacak” diye konuştu.

Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin her gün 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yaptığını, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğunu, evinden çıkamayanların sorunlarına çözüm ürettiğini ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Arkadaşlarımız haftanın 7 günü büyük bir fedakarlık göstererek vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kendilerine belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla sohbet etmek ve moral vermek için bir araya geldim. Çukurova Belediyesi tüm birimleriyle hemşehrilerimizin hizmetindedir. Onlar evde kalsınlar bizler onlar için çalışıyoruz.”

Sosyal İşler Müdürlüğü personeli kendilerini ziyaret gelen Başkan Soner Çetin’e pasta ikram ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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