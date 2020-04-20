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Uzman çavuş ve üniversiteli kızı arama çalışmalarına Adanalı dalgıçlar da katıldı Tunceli'de biri geçtiğimiz Ocak diğeri ise Mart ayında Uzunçayır Baraj Gölünde kaybolan üniversiteli genç kız ve uzman çavuşu arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de katıldı

İHA

Tunceli'de biri geçtiğimiz Ocak diğeri ise Mart ayında Uzunçayır Baraj Gölünde kaybolan üniversiteli genç kız ve uzman çavuşu arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de katıldı.

Uzman çavuş ve üniversiteli kızı arama çalışmalarına Adanalı dalgıçlar da katıldı Tunceli'de biri geçtiğimiz Ocak diğeri ise Mart ayında Uzunçayır Baraj Gölünde kaybolan üniversiteli genç kız ve uzman çavuşu arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de katıldı

Tunceli'de biri geçtiğimiz Ocak diğeri ise Mart ayında Uzunçayır Baraj Gölünde kaybolan üniversiteli genç kız ve uzman çavuşu arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de katıldı.
Uzunçayır Baraj Gölünde 6 Ocak tarihinde üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) kayboldu. Ailenin başvuru yapmasıyla genç kızı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak genç kız bir türlü bulunamadı. Aramalar yapılarken bu kez de 17 Mart günü JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu.
İki genci arama çalışmalarına hız verildi. Bu arada gölde bir kadın cesedi bulundu ancak aranan üniversite öğrencisi olmadığı anlaşıldı. Yapılan aramalara rağmen genç kız ve uzman çavuş bir türlü bulunamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Amirliği ekipleri de 3 dalgıç ile aramalara katıldı. Günlerce yapılan aramalara rağmen iki genç kız ile uzman çavuş bulunamadı ancak çalışmalar aralıksız sürüyor.
Aramalara bu zamana kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personelinin de 3 detektör köpekle katıldığı öğrenildi.

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