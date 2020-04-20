Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser

<br>Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayanların moralini artırmak için evlerinin balkonundan saksafon, piyano ve kemanla konser veren çifte, komşuları da balkon ve damlardan alkışlayarak eşlik etti.<br>Adana'da yaşayan çift, yeni tip koronavirüs salgınında evde kalmak zorunda olanların moralini artırmak için yaşadıkları apartman dairesinin balkonunda saksafon, piyano ve kemanla konser verdi. 'Kimler geldi kimler geçti', 'Tek Başına' parçaları ile 'İzmir Marşı'nı çalan çifti, komşuları da evlerinin balkonundan ve binaların damından dinledi. Müzikle moral bulan vatandaşlar, zaman zaman alkış tutarak çifte eşlik etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen mahalle konseri, sosyal medyada da ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-20 10:53:25<br>

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