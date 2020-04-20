Mantardan lahmacun yaptılar

Adana’da mantar üreticisi iki kardeş, mantardan lahmacun yaptı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde evlerinin altında mantar üretmeye başlayan Ferize Çakmak ve kardeşi Abdulkadir Günay, mantardan lahmacun yapmaya karar verdi. Yaptıkları lahmacunu dost ve akrabalarına da ikram eden Ferize Çakmak, “Mantardan kebap, pilav, sote gibi yemekler yapılabiliyor. Neden mantar lahmacunu yapılmasın diye düşündük. Aynı etli lahmacun gibi iç hazırladım. Kardeşim Abdulkadir fırına götürdü. Fırıncı önce olmaz demiş. Kardeşim deneme amaçlı olduğunu söyleyip ısrar edince pişirdiler. Tadına baktık, et lahmacunundan farkı yok. Aynı lezzette. Gayet başarılı oldu. Eş, dost ve komşularımıza da ikram ettik” dedi.

Kıymanın kilosunun 5060 lira olduğunu belirten Çakmak, “Ürettiğimiz istiridye mantarının kilosu ise 1215 lira arasındadır. Ete göre çok daha ekonomik. Özellikle toplu yemek vermek isteyenlere mantar lahmacunu yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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