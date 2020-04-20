Uzaktan eğitimle sanat kursu

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği, korona virüs salgını nedeniyle kursiyerlere uzaktan eğitim veriyor.

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, dernek bünyesinde açılan Temel Sanat Tarihi Atölyesi ve İleri Sanat Atölyesi kursiyerlerine internet üzerinden eğitim veriyor. Uygur, derste Türk resim tarihini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri olarak iki başlık altında incelediklerini belirterek, “Türk resim tarihi minyatür ve pentür dönemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Türk resim sanatı doğu ve batının etkisi içerisinde ilerlemiştir. Çağdaş sanat denildiğinde batılı gibi algılansa da aslında Atatürk döneminde kendi öz değerleri tarafından üretilen eserleri kastediyoruz” dedi.

Fatih Sultan Mehmet tarafından nakkaşhanelerin açıldığını, burada Türk ressamları ile batıdan gelen sanatçıların eserler ürettiğini kaydeden Uygur, Piri Reis’in ise resim ile harita çizimlerini yaptırdığını ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle eğitime kısa bir ara verdiklerini belirten Uygur, bundan sonra oluşan bu açığı internet ortamında uzaktan eğitim ile kapatacaklarını söyledi. Eğitim sırasında karşılıklı olarak konuşulduğunu ve sorucevap şeklinde eğitim yaptıklarını anlatan Uygur, şu ana kadar üç ders işlediklerini ve başarı ile uzaktan eğitimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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