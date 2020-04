Korona tedavisi gören yaşlı çiftin hayvanlarına ilçe tarım bakıyor Adana’da korona tedavisi gören yaşlı çiftin 7 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvanın bakımlarını ilçe tarım müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı çiftin sahipsiz kalan hayvanlarına ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeli muhtarın desteği ile sahip çıktı.

Eskimantaş köyünde korona virüs tanısı nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı çiftin 7 büyükbaş 20 küçükbaş hayvanın bakımlarını köy muhtarının desteği ile ilçe tarım müdürlüğü ekipleri yapıyor.

Köy Muhtarı Mustafa Aksöz, yaşlı çiftin Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğunu ve hayvanların sahipsiz kalmaması için İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte tüm bakımlarının yapıldığını belirterek devletin her kademesinin büyük özveri ile vatandaşı mağdur etmeden çalıştığını kaydetti. Ailenin yalnız kalan hayvanlarına sahip çıkan köy muhtarı ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile yaşlı çiftin 7 büyükbaş, koyun ve keçi olmak üzere 20 küçükbaş hayvanı, 15 tavuğu ve 1 eşeğine sahip çıkarak tüm bakımlarını yapıyor.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, yaşlı çiftin köylerinde bir akrabası olduğunu ancak aralarında dargınlık nedeniyle hayvanların bakımını birimlerinin üstlendiğini belirtti. Hayvanların tamamına özenle bakıldığını kaydeden Erdoğan, "Büyükbaş hayvanların her gün süt sağımı, yemlenmesi, su ihtiyaçlarının giderilmesi ve ahırın temizlenmesi; küçükbaş hayvanların her gün otlatılması ve su ihtiyaçlarının giderilmesi; eşek ve tavukların yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, ayrıca sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bizde bize düşen görevimizi özenle yerine getiriyoruz" dedi.

Yaşlı çiftin köyünde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Kemal Bozlu ve Ali Bozdoğan her gün muhtar Mustafa Aköz ile hayvanların bakımını gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.