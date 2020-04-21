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Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama

İHA

Adana'daki silahlı saldırıya 4 tutuklama

Adana'da alacakverecek meselesi yüzünden bir kişiyi silahla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Beytullah P. Sarıçam ilçesinde yürürken üzerine içinde birden fazla kişinin bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açıldı. Beytullah P.'nin bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralandığı saldırının ardından şüpheliler kaçtı. Yaralı, çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla olayda kullanılan aracın plakasını buldu. Ekipler, Oğuz E. (36) adına kiralandığını belirlediği aracın Karaisalı ilçesi yönüne gittiği bilgisine ulaşarak aracı takibe aldı. Polisler, kent merkezine gelirken aracı yolda durdurup içindeki Oğuz E., Paşa Ahmet S. (42) ve Tayfur N.'yi (38) gözaltına aldı. Olaya karıştığı ileri sürülen Ertan O. (42) da Karaisalı ilçesinde yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu. Zanlılardan Ertan O.'nun alacakverecek meselesi nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunduğu ileri sürülen Beytullah P.'yi arkadaşlarıyla iki gün boyunca takip ettiği, daha sonra şüphelilerden Paşa Ahmet S.'nin tabancayla ateş ettiği iddia edildi. Başka bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ertan O. ile diğer 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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