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2 milyonluk yatırım sağlıkçıları korumak için fabrikaya döndü Kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için hayata geçirilen merkezde kısa sürede 10 bin maske üretilirken, günde 100 koruyucu tulum da üretilmeye başlandı

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için yaptığı 2 milyonluk yatırım, maske ve koruyucu tulum fabrikasına döndü. Merkezde kısa sürede 10 bin maske üretilirken, günde 100 koruyucu tulum da üretilmeye başlandı.

2 milyonluk yatırım sağlıkçıları korumak için fabrikaya döndü Kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için hayata geçirilen merkezde kısa sürede 10 bin maske üretilirken, günde 100 koruyucu tulum da üretilmeye başlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde belediyenin kadın ve gençlerin meslek edinmeleri için yaptığı 2 milyonluk yatırım, maske ve koruyucu tulum fabrikasına döndü. Merkezde kısa sürede 10 bin maske üretilirken, günde 100 koruyucu tulum da üretilmeye başlandı.
Sosyal Yaşam Merkezi'nde küresel salgına ulusal destek verilerek ilk etapta 10 bin nano koruyucu maskenin üretiminin ardından sahada virüsle mücadele eden sağlık ve kamu çalışanları için antibakteriyel tulum üretimine başlandı. Yaklaşık 10 kadının gece gündüz demeden ürettikleri tulumlar kısa sürede ihtiyaç sahibi kurumlara teslim edilecek.
Fabrikaya dönüşen Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları denetleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Sosyal Yaşam Merkezi'ni teslim aldığımızda inşaat bitme noktasında ama ödeme yapılmamıştı. 2 milyona yakın kaynak aktararak burayı hayata geçirdik. Amaç sadece bir şeyler öğretmek değil üretmekti. Zor günlerde, dünyanın ezildiği, dünyanın en güçlü ülkelerinin durumu ortada iken bizler de üretime geçtik. Burada maske üretimi yaptık, kamu kurum ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Şimdi de tulum üretimine geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siparişler gelmeye başladı
Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı ise, ilk etapta günlük 100 tulum üretimine geçtiklerini kaydederek, “Başkan beyin ilk talimatı maske idi. Ücretsiz 10 bin adet dağıtım yaptık. Ardından bölgede tulum ihtiyacı olduğu kanısına vardık. 10 kişi ile bu işe başladık ve siparişler geliyor. İlk etapta resmi kurumlardan talep var. Üretime başladık. Günlük 100 adet üretim kapasitemiz var” dedi.
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul da, Kozan'a ilçelerden gelen ve maske bulmakta zorlanan vatandaşların mağduriyetinin büyük ölçüde önlendiğini belirterek, “Banka ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için merkezde üretilen maskeler büyük bir mağduriyeti önledi. Ayrıca dışarıya bağlı olmadan Kozanlılar kendi ürünlerimizi üreterek ulusal salgına ilçemizden sağlık alanında destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kozanlı kadınlar ise, üretime ve ulusal salgına destek verdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İlçemizden bu salgına sağlık, kamu ve vatandaşlara üretim ile destek vermek bizleri mutlu ediyor. Bir işe fayda sağlamak çok güzel bir duygu. Bize imkan sunan belediye başkanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ederiz. Umarız bu salgından en kısa sürede kurtuluruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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