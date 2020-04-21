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Yardım alamadı, kendini yakmaya kalktı Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen vatandaşı polis engelledi

İHA

Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen vatandaşı polis engelledi.

Yardım alamadı, kendini yakmaya kalktı Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen vatandaşı polis engelledi

Adana'da üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen vatandaşı polis engelledi.
Olay, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yol kenarında bir kişinin üzerine benzin döküp kendini yakmak istediğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, isminin Halil K. (41) olduğunu öğrendiği şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmayarak üzerine benzin dökmeye devam etti. Bu arada bazı polisler de şahsın kendisini ateşe verme ihtimaline karşı yangın tüplerini getirerek hazır beklemeye başladı. Bir polis Halil K. ile konuşup oyalarken, diğer polisler üzerine atlayarak elindeki çakmağı ateşlemesini engelleyerek kendisini yakmasının önüne geçti. Ancak şahıs uzun süre polise direnip çakmağı bırakmak istemedi. Polis bir süre sonra şahsı etkisiz hale getirip elindeki çakmağı aldı. Polis su getirdiği şahsın elini yüzünü yıkamasına yardımcı olurken, bir polis ise eliyle yüzünü sildi.
Halil K., 6 bin lira borcu olduğunu, belediyeye yardım için başvuruya gittiğini ancak kendisini içeri almadıklarını ileri sürerek, "Ben insan değil miyim. Herkese yardım ediyor belediye, bana yardım etmiyor. Yardım hattını arıyorum kimse telefonu açmıyor" dedi. Halil K. daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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